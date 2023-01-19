Комсомольский микрорайон Краснодара остался без тепла

В МЦУ Краснодара 19 января в 11:37 сообщили, что весь Комсомольский микрорайон отключен от теплоснабжения из-за аварии.

«По информации ООО «Краснодартеплоэнерго» направление теплосети ТЭЦ-КМР остановлено. Специалисты проводят аварийные работы на тепломагистрали, из-за этого отключён от теплоснабжения весь Комсомольский микрорайон, это порядка 166 жилых домов и 22 социальных объектов», — написали в телеграм-канале МЦУ.

Обновлено. В «Краснодартеплоэнерго» Юга.ру рассказали, что под магистральной теплотрассой нашли старый дренажный трубопровод. Он давал испарение и на главной трубе образовалась коррозия, которая могла дать утечку в будущем. Поэтому специалисты решили заранее заменить участок сети с коррозией.



«Работы закончат через три часа. То есть, когда жители КМР вернутся домой, теплоснабжение уже будет восстановлено. По данным на 13.20 от абонентов в диспетчерскую службу поступили всего три жалобы, и все — на отсутствие горячей воды», — сообщили Юга.ру в «Краснодартеплоэнерго».

По данным Центра управления, в зоне отключения проживают 38 тыс. человек. Над устранением аварии работают девять специалистов по адресу ул. Сормовская, 102. Им нужно заменить три метра трубы.

Напомним, сегодня в Краснодаре синоптики прогнозируют до 15 °С. Будет солнечно и ветер 4-9 м/с, без осадков. Подробно о погоде 19 января в южных регионах страны Юга.ру писали здесь.