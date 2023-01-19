Крещенских морозов не будет. На Черноморском побережье потеплеет до 19 °С

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Температура в Краснодаре сохранится на отметках 9-11 °С

В Краснодаре 19 января температура воздуха поднимется до 15 °С. Будет солнечно и ветер 4-9 м/с, без осадков.

По краю переменная облачность, без существенных осадков. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с, на участке от Анапы до Геленджика 9-14 м/с. Температура воздуха днем 8-13 °С, местами в южной половине края 13-18 °С. На Черноморском побережье 14-19 °С.

Синоптики обещают, что выходные дни на Кубани будут теплыми и сухими. Температура воздуха в Краснодаре сохранится на отметках 9-11 °С тепла.

Крещенские морозы обошли южные регионы России стороной. В ночь на 19 января жители приняли участие в Крещенских купаниях. На Черноморском побережье купания проходили в море. Жители приморских городов отметили, что из-за теплой погоды людей было очень много.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре оборудовали 10 купелей. Также в 10:00 в городе пройдёт крестный ход. 

Погода Черное море

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Крещенских морозов не будет. На Черноморском побережье потеплеет до 19 °С
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