В России вырастут цены на сигареты, жидкость для вейпов и табак для нагревания

Госдума повысила акциз на табак и жидкости для вейпов. Они подорожают в марте

Во втором и третьем чтении Госдума РФ приняла закон по повышению акцизов на сигареты, табак для нагревания и жидкости для парогенераторов. Об этом сообщили в телеграм-канале Госдумы.

С 1 марта акциз на сигареты составит 2 тыс. 603 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 536 рублей за 1 тыс. штук.

Минимальная цена за пачку сигарет и папирос с 1 января составляет 117 рублей. Аналитики Discovery Research Group подсчитали, что пачка сигарет подорожает на 4-5%, а жидкость для парогенераторов — на 11%.

В 2024 году акциз составит 2 707 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 678 рублей за 1 тыс. штук.

А в 2025 году акциз поднимут до 2 815 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 825 рублей за 1 тыс. штук.

Акциз на табак для нагревания с 1 марта составит 8 669 рублей за 1 кг. В 2024 году стоимость вырастет до 9 016 рублей, а в 2025 году — до 9 377 рублей.

Акциз на жидкость для парогенераторов составит 20 рублей за 1 мл. В 2024 году он поднимется до 21 рубля, а в 2025 году стоимость составит 22 рубля за тот же объем.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения о запрете вейпов для детей школьного возраста.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре работает единственный в России институт табака. Там выводят новые сорта табака и поддерживают их уникальную коллекцию: за более чем вековую историю скопилось 3,5 тыс. видов табака и махорки. Почитать об институте подробнее можно здесь.