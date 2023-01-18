В Краснодаре продлили заключение тиктокеру, стрелявшему в полицейских. Он попросил о суде присяжных

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

18 января Краснодарский краевой суд принял уголовное дело Алексея Щетинина

Суд продлил срок содержания под стражей на 6 месяцев. Об этом сообщил телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Щетинин подал ходатайство о рассмотрении его дела с участием присяжных заседателей. Суд пока не рассмотрел эту просьбу.

Мужчину обвиняют в 68 кражах, хищении и незаконном хранении оружия, грабежах и разбоях, в насилии в отношении представителя власти и в убийстве, сопряженном с разбоем.

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По версии следствия, в 2020 году мужчина убил пенсионера и украл ювелирные украшения из его дома. Затем в апреле 2021 года в Анапе Щетинин начал стрелять в полицейских, которые хотели проверить его документы. Он скрылся от следствия, и его объявили в международный розыск.

В январе 2022-го Щетинина задержали и заключили под стражу.

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В Краснодаре продлили заключение тиктокеру, стрелявшему в полицейских. Он попросил о суде присяжных
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