Суд продлил срок содержания под стражей на 6 месяцев. Об этом сообщил телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Щетинин подал ходатайство о рассмотрении его дела с участием присяжных заседателей. Суд пока не рассмотрел эту просьбу.

Мужчину обвиняют в 68 кражах, хищении и незаконном хранении оружия, грабежах и разбоях, в насилии в отношении представителя власти и в убийстве, сопряженном с разбоем.