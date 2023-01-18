В Краснодаре продлили заключение тиктокеру, стрелявшему в полицейских. Он попросил о суде присяжных
18 января Краснодарский краевой суд принял уголовное дело Алексея Щетинина
Суд продлил срок содержания под стражей на 6 месяцев. Об этом сообщил телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.
Щетинин подал ходатайство о рассмотрении его дела с участием присяжных заседателей. Суд пока не рассмотрел эту просьбу.
Мужчину обвиняют в 68 кражах, хищении и незаконном хранении оружия, грабежах и разбоях, в насилии в отношении представителя власти и в убийстве, сопряженном с разбоем.
По версии следствия, в 2020 году мужчина убил пенсионера и украл ювелирные украшения из его дома. Затем в апреле 2021 года в Анапе Щетинин начал стрелять в полицейских, которые хотели проверить его документы. Он скрылся от следствия, и его объявили в международный розыск.
В январе 2022-го Щетинина задержали и заключили под стражу.