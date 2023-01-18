«Ростелеком» подключил цифровые сервисы для новой кофейни в Махачкале
«Ростелеком» обеспечил комплексом цифровых решений кофейню «CHA-SHA» в центре Махачкалы
Специалисты компании подключили интернет и Wi-Fi, установили и настроили интерактивное ТВ и видеонаблюдение.
«Это моя любимая кофейня. Мой офис рядом, и я часто здесь обедаю. Или прихожу с коллегами выпить чашечку кофе, чая. Теперь в кофейне можно совместить ожидание заказа с общением в социальных сетях, «погулять» по интернету или проверить электронную почту. Если захватить ноутбук, то и выполнять работу удобно. Уютный интерьер, цифровое телевидение с большим количеством различных каналов — все это способствует приятному и одновременно полезному времяпрепровождению. Мы даже дни рождения коллег здесь отмечаем. Знаем, что вся территория под контролем, можно и машину на парковке оставить без всяких опасений», — рассказал постоянный посетитель кофейни Тимур Нуралиев.
Интернет и «Wi-Fi для гостей» помогли разнообразить досуг клиентов в кофейне. После подключения «ТВ для ресторанного бизнеса» заведение может транслировать на пяти установленных в залах экранах спортивные события, музыкальные программы и другой контент, а также продвигать свои акции, показывать фото и видео на корпоративах и семейных торжествах.
Установленные в рамках сервиса «Облачное видеонаблюдение» 11 видеокамер охватывают все залы, рабочие и технические помещения и внешнюю территорию кафе. Они не только обеспечивают безопасность и сохранность имущества, но и помогают отслеживать эффективность использования рабочего времени персоналом и качество обслуживания клиентов.
«Наши потенциальные клиенты — бизнесмены все больше понимают выгоду комплексного подхода к цифровизации предприятия. Это и экономия финансов, и повышение эффективности функционирования бизнеса. В рамках экосистемного подхода «Ростелеком» предлагает единую точку входа для решения любых задач бизнеса на базе цифровых сервисов и продуктов. Сейчас это особенно актуально для кафе и ресторанов по причине бурного развития туристической индустрии в республике», — отметил заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Дагестанского филиала ПАО «Ростелеком» Магомед Бадишев.