Ростовский депутат призвал объявить вторую волну мобилизации. Сведений о службе в армии в его биографии нет

Возможная вторая волна частичной мобилизации должна быть масштабнее и в первую очередь касаться тех, кто до этого не служил. Такое мнение высказал в интервью RostovGazeta депутат городской думы Ростова-на-Дону Петр Пятибратов. По его мнению, это позволит приучить призывников к армейской дисциплине.

«Необходимо объявить вторую волну частичной мобилизации, более расширенную. Набрать не 300 тысяч человек, а порядка двух-трех миллионов», — считает Пятибратов.

По мнению Пятибратова, России в конфликте на Украине противостоит половина мира. Депутат считает, что массовая мобилизация напугает политических оппонентов Кремля и те перестанут поддерживать Киев. «Если бы чувствовали угрозу с нашей стороны, то оружие бы Украине не давали», — уверен политик.