Ростовский депутат призвал объявить вторую волну мобилизации. Сведений о службе в армии в его биографии нет

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия, В мире

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  • © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру
    © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру

Депутат ростовской думы Петр Пятибратов считает, что вторая волна мобилизации должна быть шире

Возможная вторая волна частичной мобилизации должна быть масштабнее и в первую очередь касаться тех, кто до этого не служил. Такое мнение высказал в интервью RostovGazeta депутат городской думы Ростова-на-Дону Петр Пятибратов. По его мнению, это позволит приучить призывников к армейской дисциплине.

«Необходимо объявить вторую волну частичной мобилизации, более расширенную. Набрать не 300 тысяч человек, а порядка двух-трех миллионов», — считает Пятибратов.

По мнению Пятибратова, России в конфликте на Украине противостоит половина мира. Депутат считает, что массовая мобилизация напугает политических оппонентов Кремля и те перестанут поддерживать Киев. «Если бы чувствовали угрозу с нашей стороны, то оружие бы Украине не давали», — уверен политик.

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Петр Пятибратов депутат городской думы Ростова-на-Дону от партии ЛДПР. Входит в комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Согласно биографии, опубликованной на сайте Пятибратов.рф, с 1994 по 2003 год обучался в общеобразовательной школе. В 2003 году поступил в профессиональное училище. Получил специальность механизатора. С декабря 2005 года работал в фермерском хозяйстве «Пятибратов и К». Позже трудился в частных компаниях в сфере строительства.

В 2015 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы и пошел в политику. В 2019 году стал членом партии ЛДПР. Сведений о службе Пятибратова в армии, а также о призыве в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации в доступной на сайте биографии не содержится.

Слухи о второй волне частичной мобилизации активизировались после заявлений украинских политиков и военных. Они утверждали, что в начале нового года Кремль вернется к призыву и закроет границы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти сообщения «уткой» и информационной диверсией.

Ранее Юга.ру писали о том, что Генштаб ВС РФ отменил указания об отсрочках от мобилизации отцам трех детей. Минобороны заявило, что они «носили исключительно рекомендательный характер». Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в свою очередь заявил, что отсрочка продолжает действовать.

Армия Ростов-на-Дону Частичная мобилизация для СВО

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