Призванных по мобилизации врачей могут освободить от службы. Полный перечень специальностей власти не раскрыли

По поручению президента в список войдут протезисты, врачи-ортопеды и доктора «иных специальностей»

На сайте Кремля 12 января опубликовали «Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека», в нём сказано о возможном освобождении призванных по мобилизации врачей, но чёткого понимания по медицинским специальностям нет.

«Минобороны России подготовить совместно с Минздравом России и органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации», — указано на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения президента — 1 февраля 2023 года. Вероятно, тогда и станет понятно, что скрывается за формулировкой «иные специальности».

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