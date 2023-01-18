В Сочи компанию подозревают в хищении более 144 млн рублей при ремонте дороги

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Прокуратура Сочи выявила факт хищения из бюджета более 144 млн рублей при исполнении госконтракта в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

Проверка показала, что должностные лица предприятия «Дагомысское ДРСУ» вносили в акты о приёмке выполненных работ «заведомо ложные сведения относительно объемов фактически выполненных работ на сумму более 144 млн рублей» при ремонте автомобильной дороги к селу Харциз Первый в Лазаревском районе.

Материалы направили в УВД Сочи, по результатам рассмотрения которых в конце декабря 2022 года возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

Как писали Юга.ру, бывший начальник отдела краевого Минприроды Андрей Концеводов получил 7 лет колонии за взятку в 500 тыс. рублей.

Кроме того, начальника дорожного надзора Кубани и Адыгеи Виталия Андрющенко признали виновным в получении взяток на 1 млн рублей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и 2 месяца.

Деньги Дороги Прокуратура Ремонт дорог Сочи

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