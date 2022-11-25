Краснодарский чиновник получил 7 лет колонии за взятку в 500 тыс. рублей

Из материалов суда известно, что Концеводов занимал должность начальника отдела государственного лесного надзора минприроды Краснодарского края. В июне 2020 года он предложил содействие и преимущества по службе директору Новороссийского лесничества. Также чиновник обещал не применять дисциплинарные меры по отношению к мужчине, в случае выявления нарушений в лесничестве.

За это Концеводов попросил 500 тыс. рублей. Директор лесничества согласился на такие условия и сообщил об этом в правоохранительные органы. В августе того же года чиновника задержали во время передачи взятки.

На бывшего начальника завели уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 7 лет колонии строгого режима и штраф 5 млн рублей. Также его лишили права занимать должности на госслужбе на 2 года.

В пресс-службе суда рассказали, что чиновник признал вину частично и не отрицал факт получения денег. Он сказал, что это не взятка и его действия стоит квалифицировать, как мошенничество.