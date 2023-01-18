В Сочи ищут человека, который умеет спать на работе

Магазин матрасов в Сочи разместил вакансию «спящего сотрудника-ленивца»

Компания продает матрасы и другие товары для сна. Будущему «ленивцу» предстоит работать «в центре на удобном матрасе» по графику 5/2 с 11:00 до 20:00.

«Оклад за сон в магазине, плюс премии за сон вне магазина на матрасе компании (во время акций узнаваемости на улицах Сочи). В совокупности будет выходить около 100 000 руб. Приветствуется опыт продолжительного дневного сна. Дополнительно за каждый сон в общественном месте платят 500 рублей», — обещает работодатель на сайте facancy.ru.

Но есть и подводные камни: помимо крепкого, тихого сна в дневное время, от соискателя требуется спать на кровати с матрасом вне магазина, на улицах Сочи.

Представители федерального интернет-магазина Matras.ru рассказали, как обстоят дела в матрасной индустрии и стоит ли всерьез рассматривать работу в подобной компании. Эксперты выяснили, что к новому году уровень покупательского спроса на спальную продукцию в ЮФО вернулся к показателям прошлогодней давности. Они уверены, что сложные времена, связанные с коронавирусом и западными санкциями, для российских матрасников остались позади, а серьезных сокращений персонала ждать не стоит.

Одна из причин выхода из кризисного пике — независимость виртуальных прилавков от импорта с одновременным ориентированием цен на российского потребителя.

Показательный пример — компания Dreamline с собственной фабрикой в Краснодарском крае. По данным производителя, краснодарские матрасы на 93% состоят из компонентов, закупаемых на внутреннем рынке.

Кокосовое волокно по-прежнему поставляется без каких-либо перебоев с помощью параллельного импорта. А все остальные составляющие матрасного настила производятся в России. Это позволяет продавать отечественную продукцию в разы дешевле импортных аналогов.