В Краснодаре полиция привлечет к ответственности владельца участка, который незаконно вырубил деревья

Жители поселка Краснодарского пожаловались в соцсетях, что на улице Лотышева вырубают деревья. По их словам, владелец участка получил порубочный билет только на шесть деревьев, но спилил больше. Зеленая зона, где росли деревья, располагается около жилых домов. Краснодарцы сообщили, что согласно генплану там должны обустроить бульвар.

В пресс-службе мэрии Краснодара подтвердили, что порубочный билет выдавался только на шесть деревьев, еще 22 подлежали формовочной обрезке. Но владелец участка спили 12 деревьев. Это зафиксировали сотрудники администрации Калининского района и передали материалы в полицию. Теперь владельца участка привлекут к ответственности.

Как писали Юга.ру, в Большом Утрише незаконно вырубали деревья с апреля по июнь 2022 года. Ущерб оценили в 40 млн рублей.