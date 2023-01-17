В Краснодарском крае можно сдать ёлку на переработку. Рассказываем, где и как

В Краснодаре новогоднее дерево можно просто оставить до 20 января у ближайшей контейнерной площадки, заранее сняв все украшения. Сотрудники мусороуборочной компании заберут ёлки. На полигоне их переработают в щепу, которая используется в качестве удобрения, отсыпки дорожек в парках и в вольерах как подстилка для животных.

Подарить ёлкам вторую жизнь можно и в Анапе до 20 января. Сбор деревьев проходит на оборудованной зоне в районе бывшего Восточного рынка, на Анапском шоссе. Ёлки измельчат и полученной щепой подсыпят клумбы и игровые площадки.

Открылись пункты приёма праздничных деревьев и в Новоросийске. Они будут работать до 22 января в каждом районе. А именно: пересечение улиц Хворостянского и Пионерской (площадка рядом с центральным входом в Пионерскую рощу); улица Конституции, 30; улица Сакко и Ванцетти, 13; Цемдолина, улица Ленина (заезд к «Ленте»); Натухаевская, улица Курганная (точка накопления); Гайдук, улица Пихтовая (район кладбища); Раевская, улица Калинина, 1; Верхнебаканский, улица Коммунистическая, 93 (в районе карьера); Абрау-Дюрсо, улица Октябрьская, 3; Южная Озереевка, пересечение улиц Ильича и Мира; Мысхако, улица Пограничная, 2В.

Собранные ёлки передадут на нужды парка живой природы «ДоДо».

В Сочи натуральные ёлки без мишуры и украшений можно сдать на переработку по адресу улица Альпийская, 5 до 20 января. Получившаяся из них щепа станет хорошим утеплителем вольеров для животных и материалом для оформления ландшафтного дизайна в детском учреждении.