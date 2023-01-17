В Сочи снова не состоится Российский инвестиционный форум

В последний раз форум проводили в 2019 году, затем его отменили из-за пандемии

В Сочи не состоится Российский инвестиционный форум, который традиционно проводился в середине февраля. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

По данным сайта «Росконгресса» последний раз форум планировали проводить в 2022 году. Его дата и программа были известны заранее, но он так и не состоялся из-за короновируса. Информации о мероприятии в 2023 году нет, а на госзакупках нет заявок на строительство стендов.

В последний раз форум проводили в 2019 году. Тогда Краснодарский край заключил соглашения на более чем 298 млрд рублей. Генеральный директор выставочной компании Exponic, член комитета ТПП по конгрессно-выставочной деятельности Иван Никольский сказал, что отмена форума станет большой потерей для Краснодарского края. По его словам, региональный бюджет получал от мероприятия большие деньги.

Юга.ру писали, что в 2022 году в Краснодаре отменили форум «Дело за малым». Его обещали провести в 2023 году.