В Краснодаре потеплеет до 11 °С, а в горах Сочи лавиноопасно

В Краснодаре днем 17 января потеплеет до 11 °С. На небе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с.

По краю синоптики обещают 5-10 °С, местами в южной половине края 12-14 °С. Утром в отдельных районах туман и гололедно-изморозевые явления. Ветер 4-9 м/с, местами 11-13 м/с.

На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, на участке Анапа-Геленджик 15-20 м/с. Температура воздуха днем 11-16 °С.

В пресс-службе ВНИИ ГОЧС сообщили, что на горнолыжных курортах Сочи возможен сход лавин. Опасность существует на высоте 1,5 тыс. метров.

Как писали Юга.ру, на прошлой неделе на побережье Азовского моря температура опустилась ниже -10 °C. Берег моря замерз.