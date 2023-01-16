Новогодние украшения парка «Краснодар»: сколько стоят и кто автор

Краснодарский край

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  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Праздничным украшением парка «Краснодар» занималась питерская компания. Посмотрели, сколько стоят некоторые элементы декора

В 2021 году новогодним оформлением парка «Краснодар» занималась компания «Айра». Кто украшал парк в 2022 году — неизвестно, но некоторые элементы декора оставили прошлогодние.

В 2021 году дизайнеры установили в парке световые фигуры ангелов, грибов и пингвинов из 3D пластика. В 2022 году они вновь украсили парк. В каталоге компании цена одной фигуры в форме гриба составляет 35 тыс. рублей, пингвина — 20 тыс. рублей без скидки и 16 тыс. рублей со скидкой.

  • © Скриншот сайта aira.ru
    © Скриншот сайта aira.ru
  • © Скриншот сайта aira.ru
    © Скриншот сайта aira.ru
  • © Скриншот сайта aira.ru
    © Скриншот сайта aira.ru

Также в зимнем сезоне 2022/23 по прошлогоднему образцу нарядили ёлки. Дизайнеры компании занимались и подсветкой деревьев в парке. Стоимость гирлянд в каталоге не указана и согласовывается при покупке.

  • © Скриншот сайта aira.ru
    © Скриншот сайта aira.ru
  • © Скриншот сайта aira.ru
    © Скриншот сайта aira.ru

А вот украшения на фасаде стадиона отличаются. В 2022 году его украсили только снежинками, а в 2021 на нем были декорации нескольких видов. Стоимость проекта неизвестна.

  • Фасад стадиона в 2021 году © Скриншот сайта aira.ru
    Фасад стадиона в 2021 году © Скриншот сайта aira.ru
  • Фасад стадиона в 2022 году © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
    Фасад стадиона в 2022 году © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру

Как писали Юга.ру, новогоднюю иллюминацию в парке «Краснодар» включили 1 декабря. Еще через неделю в парке установили разноцветных светящихся бабочек. Позже парк украсили цветными шарами из 3D пластика.

Краснодар Новый год парк «Краснодар»

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