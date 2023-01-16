Новогодние украшения парка «Краснодар»: сколько стоят и кто автор

В 2021 году новогодним оформлением парка «Краснодар» занималась компания «Айра». Кто украшал парк в 2022 году — неизвестно, но некоторые элементы декора оставили прошлогодние.

В 2021 году дизайнеры установили в парке световые фигуры ангелов, грибов и пингвинов из 3D пластика. В 2022 году они вновь украсили парк. В каталоге компании цена одной фигуры в форме гриба составляет 35 тыс. рублей, пингвина — 20 тыс. рублей без скидки и 16 тыс. рублей со скидкой.