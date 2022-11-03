14 октября телеграм-канал «Батайск город» опубликовал видео, где мобилизованные в ДНР жаловались на отправку в неравный бой. 27 октября девушку, ведущую канал, обвинили в дискредитации ВС РФ

Поводом для обвинения Олеси Шишкановой, администрирующей страницы «Батайск город» в Телеграме и ВК, стала публикация видео с жалобами мобилизованных. Среди них был и ее брат.

1 ноября Шишканова опубликовала в соцсетях пост о том, что после выхода публикации ее дважды вызывали в полицию, опрашивали и взяли объяснение. 27 октября батайские полицейские составили на нее протокол по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП РФ). Статья предусматривает штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

«Батайская полиция, подключив «экспертов» из экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел РФ по Ростовской области, заказала лингвистическое исследование, которое «констатировало дискредитацию» армии. В результирующей части заключения красовалась фраза «…текст содержит сведения негативного характера в отношении ВС РФ…», которая никакого отношения не имеет к термину «дискредитация». Чтобы констатировать факт дискредитации надо как минимум дать юридическую оценку сведениям из видео. Уверены, что это никто не оценивал, так как родственники мобилизованных пока не получили ни одного ответа на жалобы».