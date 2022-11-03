В Ростовской области админа соцсетей обвинили в дискредитации армии за видео с жалобами мобилизованных
14 октября телеграм-канал «Батайск город» опубликовал видео, где мобилизованные в ДНР жаловались на отправку в неравный бой. 27 октября девушку, ведущую канал, обвинили в дискредитации ВС РФ
Поводом для обвинения Олеси Шишкановой, администрирующей страницы «Батайск город» в Телеграме и ВК, стала публикация видео с жалобами мобилизованных. Среди них был и ее брат.
1 ноября Шишканова опубликовала в соцсетях пост о том, что после выхода публикации ее дважды вызывали в полицию, опрашивали и взяли объяснение. 27 октября батайские полицейские составили на нее протокол по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП РФ). Статья предусматривает штраф от 30 до 50 тыс. рублей.
«Батайская полиция, подключив «экспертов» из экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел РФ по Ростовской области, заказала лингвистическое исследование, которое «констатировало дискредитацию» армии. В результирующей части заключения красовалась фраза «…текст содержит сведения негативного характера в отношении ВС РФ…», которая никакого отношения не имеет к термину «дискредитация». Чтобы констатировать факт дискредитации надо как минимум дать юридическую оценку сведениям из видео. Уверены, что это никто не оценивал, так как родственники мобилизованных пока не получили ни одного ответа на жалобы».
Шишканова добавила, что суд рассмотрит этот протокол с экспертизой 11 ноября.
Суд снял обвинения в дискредитации армии с жительницы Анапы:
Она объяснила, что дискредитация подразумевает умышленные действия, направленные на подрыв доверия к кому-либо, тогда как ее умысел был в том, чтобы ее близкий родственник «вернулся из зоны СВО живым. Является ли это злым умыслом? Однозначно нет».
«Может ли быть информация от военнослужащих Минобороны РФ дискредитирующей вооруженные силы? Вряд ли мобилизованные сами себя могут дискредитировать, зная, что за это они могут понести ответственность. Могут ли действия админа группы, который из чистых побуждений транслировал правдивое видео с приложением фотографий, подтверждающих слова военнослужащих, быть дискредитацией вооруженных сил? Ответ теперь за самым гуманным судом», — заключила Шишканова.
Юга.ру спросили у нее, изменилось ли что-то после публикации об обвинении в дискредитации. Девушка ответила, что изменилось отношение людей к ситуации:
«14 октября при выходе поста с видеообращением мобилизованных на меня обрушился шквал критики и хейта. Народ был уверен, что это видео — фейк. Но после выхода поста об административном протоколе, откуда ни возьмись появилось доверие, и люди начали поддерживать, предлагать юридические услуги, подсказывать телефоны профессиональных адвокатов. Да, критика остается, но незначительная».
Краснодарский край занял третье место в РФ по числу дел о дискредитации армии: в суды поступило 164 дела за 8 месяцев. Статья о дискредитации армии появилась в КоАП 4 марта 2022 года. С тех пор в суды разных инстанций поступило 4800 дел по данному правонарушению.
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