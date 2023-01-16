«РНКБ Страхованию» впервые присвоили кредитный рейтинг на уровне А (RU)

Рейтинговое агентство АКРА присвоило кредитный рейтинг «РНКБ Страхованию» на уровне А (RU) со стабильным прогнозом

По данным агентства, кредитный рейтинг «РНКБ Страхования» обусловлен очень высокой вероятностью поддержки со стороны материнской структуры с высоким уровнем кредитоспособности. Также повлияла оценка собственной кредитоспособности с учетом умеренно сильного бизнес-профиля и среднего финансового профиля при адекватном качестве управления.

«РНКБ Страхование» создали в начале 2021 года. Как отмечают в компании, сильная сторона её бизнеса — высокая операционная эффективность. По мнению АКРА, в среднесрочной перспективе «РНКБ Страхование» способно поддержать её на высоком уровне. Темпы роста страховой премии «РНКБ Страхования» ожидаются выше среднерыночных показателей. Компания следует консервативной инвестиционной политике. Сильная ликвидность обусловлена высокими оценками её коэффициентов, существенно превышающими максимальные пороговые значения. Агенство позитивно оценивает опыт менеджмента и используемые практики корпоративного управления «РНКБ Страхования».

Учитывая факторы выше, кредитный рейтинг компании определяется на одну ступень ниже рейтинга материнского банка. Подробнее ознакомиться с особенностями формирования рейтинга можно по ссылке.

«РНКБ Страхование» предлагает клиентам широкий спектр современных страховых продуктов и услуг: страховые продукты финансовой защиты заемщиков кредитов, защиту имущества физических и юридических лиц, корпоративные программы защиты имущественных и финансовых интересов бизнеса, комплексные решения по защите сотрудников.