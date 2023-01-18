12 продуктов «Агрокомплекса» вошли в сотню лучших товаров России

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва снова стал победителем федерального этапа всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»

В этом году эксперты отметили высокий уровень качества 12 продуктов компании.

«Наибольшего внимания из продуктов «Агрокомплекса» удостоилась линейка колбасных изделий Italiano. Так, колбаски с сыром и паприкой и колбаски средиземноморские с белым перцем и чесноком за превосходное качество вошли в «Золотую сотню» и получили соответствующий диплом. Эти же позиции получили приз «Вкус качества», который присудили только 13 наименованиям продовольственной продукции из 700 представленных на федеральный этап со всей России. Еще эти продукты стали лауреатами конкурса и победили в номинации «Новинка», — рассказала старший инженер по сертификации и декларированию «Агрокомплекса» им. Н.И. Ткачёва Елена Бардакова.

Из линейки Italiano дипломами и статусом «Новинка» отметили также сосиски с сыром и сосиски с ароматными травами и вялеными томатами. Колбасы Italiano с фенхелем и черным перцем и варено-копченая колбаса «Мраморная» получили дипломы.

© Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

Среди молочной продукции дипломантами стали безлактозный кефир и молоко с массовой долей жира 1,5%, а лауреатом — безлактозная сметана с массовой долей жира 15%. «Агрокомплекс» впервые представил на конкурсе три вида творога с массовой долей жира 5% и 9%, обезжиренный, произведенные на заводе «Сыры Кубани». Они победили в номинации «Новинка».

© Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

© Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

В честь 25-летия конкурса межрегиональная общественная организация «Академия проблем качества» учредила специальные юбилейные призы. За многолетнее участие в конкурсе, стабильное развитие и высокие показатели в области качества «Агрокомплексу» присудили один из них — диплом «Борцу за качество и конкурентоспособность товаров».

Всего в федеральном этапе победило 51 наименование продукции и услуг, представленное 34 кубанскими предприятиями. Из них 22 наименования стали лауреатами конкурса, 29 — дипломантами. Из представленных для участия в конкурсе товаров 19 получили статус «Новинка».

Конкурс «100 лучших товаров России» организовали в 1998 году по инициативе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). За 25 лет в Краснодарском крае более 2 тыс. наименований продукции и услуг поучаствовали в региональном этапе конкурсе и около 1,5 тыс. наименований товаров представляли край на федеральном этапе.



На Кубани организацию и проведение конкурса с момента его основания осуществляет ФБУ «Краснодарский ЦСМ». На базе центра формируется региональная комиссия, включающая руководителей и специалистов отраслевых министерств, департаментов Краснодарского края и Республики Адыгея, контрольно-надзорных органов, общественных организаций. Определив победителей на уровне региона, конкурсная комиссия рекомендует их к участию в федеральном этапе.