Почти половина краснодарцев считают дискриминацией выход на пенсию позднее женщин

36% краснодарцев сказали, что права мужчин ущемляет выход на пенсию на пять лет позже женщин. 45% респондентов не назвали это дискриминацией.

16 января сервис по поиску работы SuperJob опубликовал результаты опроса, в котором участвовали «экономически активные граждане». Аналитики спрашивали у жителей Краснодара, считают ли они дискриминацией тот факт, что на пенсию по возрасту мужчины выходят на пять лет старше женщин.

5-летнюю разницу в пенсионном возрасте мужчины называли дискриминацией чаще женщин: 48% против 24%. Чаще всех так говорили мужчины моложе 34 лет (52%). Они добавляли: «Особенно учитывая, что длительность жизни у нас меньше, чем у женщин». «Раз уж перед законом все равны, то тогда во всем!»

Аналитики SuperJob отметили, что большинство женщин не считает мужчин дискриминированными по возрасту: «У них выше зарплата и они меньше тратят времени, сил и здоровья на семью». Однако молодые женщины толерантнее в вопросах гражданских прав: одинаковый пенсионный возраст для разных полов поддерживает 30% женщин до 34 лет и только 15% старше 45 лет.

По данным Росстата 2021 года, в Краснодарском крае средняя продолжительность жизни мужчин составила 66 лет, женщин — почти 75.