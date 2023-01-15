Военная авиация начала учебные полеты над Краснодарским краем и Ростовской областью
Пилоты ВС РФ учатся экстремальным посадкам на аэродромах Кубани
13 января сайт Минобороны РФ сообщил о старте учебных вылетов истребителей Су-30СМ, Су-27 и бомбардировщиков Су-34. Они относятся к смешанному авиационному соединению армии Военно-воздушных сил РФ и противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО).
«На аэродромах Кубани и Ростовской области летчики отрабатывают выполнение задач в составе смешанных оперативно-тактических групп. Экипажи истребителей обеспечивают прикрытие бомбардировщиков при выполнении учебного бомбометания. Также экипажи истребителей Су-30СМ и Су-27 провели воздушный бой с условным противником, выполнив фигуры сложного пилотажа», — рассказала пресс-служба ЮВО.
В июне 2022 года в Ростовской области разбился самолет Су-25:
Авторы новости добавили, что на тренировках летчики уже отработали порядок посадки в экстремальных условиях — приземление на поврежденную взлетно-посадочную полосу или в условиях атаки химическим оружием.
Посты об учениях опубликовали многие паблики в Telegram и «ВКонтакте». Одну из новостей сопроводили видео с военным самолетом, летящим над плотной городской застройкой. Комментаторы возмутились, почему тренировать полеты необходимо над жилыми кварталами.
Пользователи соцсетей вспомнили и трагедию в Ейске, где 17 октября Су-34 упал на девятиэтажный жилой дом. По версии Минобороны РФ, самолет потерпел крушение при наборе высоты для учебного полета с военного аэродрома Южного военного округа.
Юга.ру публиковали репортаж с места катастрофы, в которой пострадало более 40 человек, а 15 из них погибли. Жители рассказали, что аэродром построили, когда пострадавший квартал еще не застроили. 10 лет назад сотрудники Минобороны ответили на жалобы горожан, что менять курс взлета и посадки они не могут, перенести аэродром нет ни денег, ни возможности.