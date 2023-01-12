Крымский мост снова перекроют из-за ремонта

Краснодарский край

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  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

14 января полностью закроют автодорожную часть Крымского моста с 04:00 до 16:00 для проведения ремонтных работ

Об этом сообщили в телеграм-канале Минтранса России. Водителей просят заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

Ранее Крымский мост закрыли для автомобилей из-за ремонта 10 января. В тот же день заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отчитался, что строители завершили надвижку первого пролета левой автодорожной части. При помощи домкратов специалисты передвинули его на опорные тумбы и приступили к опусканию металлоконструкций.

Планируется, что строители уже в феврале установят все четыре пролета и приступят к укладке асфальта. В марте работы по восстановлению автомобильной части моста должны быть завершены.

10 января на Керченской переправе остановили паромное сообщение из-за сильного ветра в районе пролива. 12 января движение восстановили.

Также Юга.ру писали, что машинам с грузоподъемностью более 1,5 тонн запретили проезд по Крымскому мосту. Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил, что ограничения снимут в марте.

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Крымский мост снова перекроют из-за ремонта
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