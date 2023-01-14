На трассе в Сочи в движении загорелся большегруз

В результате пожара на трассе никто не пострадал

Около 11 часов утра 14 января в Лазаревском районе на федеральной трассе Джубга — Сочи загорелся грузовой автомобиль. Как сообщили в МЧС России по Краснодарскому краю, машина загорелась в движении. Огонь потушили, пострадавших нет, на месте работали 5 человек.

В соцсетях пишут, что известна предварительная причина — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Видео пожара появилось в телеграм-каналах.