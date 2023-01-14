На трассе в Сочи в движении загорелся большегруз
В результате пожара на трассе никто не пострадал
Около 11 часов утра 14 января в Лазаревском районе на федеральной трассе Джубга — Сочи загорелся грузовой автомобиль. Как сообщили в МЧС России по Краснодарскому краю, машина загорелась в движении. Огонь потушили, пострадавших нет, на месте работали 5 человек.
В соцсетях пишут, что известна предварительная причина — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
Видео пожара появилось в телеграм-каналах.
Ранее Юга.ру писали, что на трассе Джубга — Сочи опрокинулся бензовоз. 12 января там перекрыли движение на четыре с половиной часа.
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