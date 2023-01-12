На трассе Джубга — Сочи опрокинулся бензовоз
12 января перекрыли движение на четыре с половиной часа по трассе А-147 рядом с Сочи
Авария произошла около 11:30 на 68-м километре трассы А-147 рядом с Сочи, в районе посёлка Дзеберка. Пострадавших нет. На место приехали четыре дорожных рабочих и четыре спецмашины упрдора «Черноморье». Чтобы поднять автомобиль, вызвали два крана.
Из-за опрокинутого бензовоза с прицепом сотрудники ДПС перекрыли движение по трассе.
В 15:50 дорожники сообщили о возобновлении движения по штатному расписанию. Бензовоз подняли и увезли, разлив горюче-смазочных материалов устранили.
Как писали Юга.ру, на трассе Джубга — Сочи после праздников вновь ввели реверсивное движение для ремонта дороги.
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