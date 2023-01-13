В Туапсинском районе пенсионерка погибла при пожаре в своём доме
Причиной могла стать неисправность электрического обогревателя
В селе Индюк Туапсинского района 12 января загорелся частный дом. Как сообщили в краевом управлении СК РФ, огонь увидели соседи, они вызвали пожарных. Погибла 70-летняя женщина.
Следователи проводят проверку, по предварительной информации, причиной пожара стала неисправность электрического обогревателя.
«Назначены судебные медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае 10 января в двух пожарах погибли три человека.
Вчера, 13:23«В любое время должны оставаться такие места»
Руководительницы краснодарских НКО — о потрясениях 2022 года и жизни своих проектов