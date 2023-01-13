В краснодарском микрорайоне «Молодежный» снова проблемы с отоплением. Люди жалуются на холодные батареи вторую неделю

В нескольких домах Краснодара, где поставщиком тепла является «Краснодартеплосеть», почти две недели проблемы с отоплением. Ранее прокуратура проводила проверку в организации из-за отключения тепла в этом же районе

В домах на улицах Душистой, Целиноградской и Дубравной почти две недели плохо работает отопление. Местный житель Сергей рассказал журналисту Юга.ру, что «батареи в домах еле-еле теплые, а ночью приходится спать в одежде».

Люди жаловались в управляющую компанию, но там ответили, что проблемы с отоплением возникли из-за поставщика ресурса — «Краснодартеплосеть». По словам Сергея, администратор ответила, что организация не поставляет тепло в нужном объеме. Позже жильцы обратились в «Краснодартеплосеть». Там им сказали, что заявка поступала только от одного дома и обещали передать информацию о проблемах в других многоэтажках. В течение трех дней после звонка к ним должны были отправить инженера, но он не пришел.

Сергей поделился, что представители «Краснодартеплосети» даже обещали провести встречу с местными жителями, чтобы решить проблему. Она так и не состоялась, хотя люди приезжали в назначенное место.

Журналист Юга.ру 13 января обратилась в диспетчерскую службу «Краснодартеплосеть», чтобы узнать, по какой причине в домах нет отопления. Там ответили, что котельная работает и отопление должно быть. С домами, где его нет, обещали разобраться. Также редакция отправила в компанию официальный запрос. В управляющей компании, выяснить по какой причине возникли проблемы с подачей отопления, не удалось.

Ранее Юга.ру уже писали о проблемах с отоплением в ЖК «Молодежный» на Ейском шоссе. Поставщиком ресурса там тоже является «Краснодартеплосеть». В организации ответили, что перебои произошли из-за налаживания гидравлических режимов тепловых сетей. Позже прокуратура города привлекла директора компании к ответственности.