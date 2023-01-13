В Краснодаре на выходных будет солнечно и тепло. Рассказываем о погоде на юге России

Солнечная и тёплая погода установится до конца недели на юге России и Северном Кавказе

Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По его словам, на юге европейской части в предстоящие выходные дни и всю следующую неделю характер погоды будет определять антициклон в тёплой средиземноморской воздушной массе. Поэтому температура повсюду ожидается выше нормы. Исключение составят только Волгоградская и Ростовская области. В регионах будет без существенных осадков и теплее обычного на четыре-пять градусов.

В выходные дни на Кубани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман и гололёд. Ветер 4-9 м/с, возможны порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 °С, днём 1-6 °С. В южных частях края температура днём поднимется до 10 °С. Об этом Юга.ру сообщил ведущий специалист отдела мониторинга и прогнозирования Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Прудников.

На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Ветер 6-11 м/с, возможны порывы до 12-14 м/с. На участке Анапа-Новороссийск — до 15-18 м/с. Воздух днём прогреется до 7-12 °С.

В Краснодаре также переменная облачность и без осадков. Ночью и утров в низинах и у водоёмов возможен туман. Ветер 4-9 м/с, температура ночью -5...-7 °С, днём 4—6 °С.

Из-за ухудшения видимости в тумане по краю возможно увеличение количества ДТП.

В Республике Адыгея на выходных будет ясно. Температура вохдуха 0-6 °С, ветер 1-2 м/с. На полуострове Крым ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 12 °С, ветер 8-13 м/с.