В Краснодаре цены на квартиры в новостройках выросли на 12%, в Ростове-на-Дону на треть

Средняя стоимость жилой недвижимости в новостройках Краснодара в январе 2023 года выросла на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «ЦИАН. Аналитики». Так, средняя стоимость квартиры в начале 2022 года составляла 6 млн рублей, в январе 2023-го цена выросла до 6,7 млн рублей. Таким образом, краевая столица занимает 12 место в рейтинге среди городов-миллионников.

Лидером по росту цен стала Самара (+39%, до 6,1 млн рублей). Вторую строчку заняла Казань (+35%, до 9,2 млн рублей), третью — Ростов-на-Дону (+32%, до 5,8 млн рублей).

В Москве эксперты зафиксировали самый маленький рост стоимости жилья в новостройках — всего +5% до 15,9 млн рублей. Что касается России в целом, то средняя цена недвижимости выросла на 15% и теперь составляет 6,9 млн рублей.

Ранее Юга.ру писали о том, что Краснодар попал в рейтинг городов с самыми дешевыми новостройками. Кроме того, около 70% жилья в Краснодарском крае покупают не глядя.