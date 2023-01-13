Мать и её 8-летняя дочка пропали в Анапе. С 7 января они не выходят на связь

Обновлено в 11:34



В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что женщину с ребёнком нашли. Причиной их исчезновения стал семейный бытовой конфликт. В настоящее время они находятся в безопасности у близких. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Информация появилась 12 января в телеграм-канале добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Приметы. Рост Полины 155 см, девушка среднего телосложения, волосы чёрные, глаза карие. Маша ростом 120 см, также среднего телосложения, волосы чёрные длинные, глаза карие.

Одежда. На Полине было чёрное пальто, чёрные полусапоги, чёрный берет. Маша была одета в розовую куртку с капюшоном, розовый спортивный костюм, коричневые кроссовки, розовую шапку.

Следователи просят людей, которые видели Полину и Машу, позвонить по телефонам +7 (928) 205-66-93, +7 (988) 765-15-36 или 02.