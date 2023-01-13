Мать и её 8-летняя дочка пропали в Анапе. С 7 января они не выходят на связь

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Кропачева
    © Фото Александра Кропачева

38-летняя Полина Чернуцкая и её 8-летняя дочь Маша пропали в Анапе 7 января

Обновлено в 11:34

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что женщину с ребёнком нашли. Причиной их исчезновения стал семейный бытовой конфликт. В настоящее время они находятся в безопасности у близких. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Информация появилась 12 января в телеграм-канале добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Приметы. Рост Полины 155 см, девушка среднего телосложения, волосы чёрные, глаза карие. Маша ростом 120 см, также среднего телосложения, волосы чёрные длинные, глаза карие.

Одежда. На Полине было чёрное пальто, чёрные полусапоги, чёрный берет. Маша была одета в розовую куртку с капюшоном, розовый спортивный костюм, коричневые кроссовки, розовую шапку.

Следователи просят людей, которые видели Полину и Машу, позвонить по телефонам +7 (928) 205-66-93+7 (988) 765-15-36 или 02.

  • © Скриншот ориентировки поиска с сайта lizaalert.org
    © Скриншот ориентировки поиска с сайта lizaalert.org

Ранее в Краснодаре по дороге из школы пропал 11-летний мальчик. Через двое суток его нашли живым — ребёнок без разрешения родителей заночевал у несовершеннолетнего друга.

Юга.ру рассказывали, как в Краснодарском крае работает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Журналистка узнала, какие у добровольцев принципы работы и какие ошибки совершают родители пропавших детей.

Полиция

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