В Краснодарском крае в двух пожарах погибли три человека

Возгорания произошли в частных домах в Ейском и Темрюкском районах

Рано утром 10 января в Краснодарском крае сгорели два частных дома. В результате погибли три человека. Сотрудники районных СК начали проверку.

Один из пожаров произошел в станице Копанской Ейского района. Предварительной причиной возгорания в СК назвали неосторожное обращение с огнем. Пожар в доме увидели соседи и вызвали спасателей. После тушения огня в доме обнаружили тела двух мужчин 52 и 55 лет.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о пожаре поступило около 5:30 утра. Площадь возгорания составила 60 кв. метров. Огонь удалось потушить в 6:58.

Еще один дом сгорел в Темрюке на улице Урицкого из-за неисправности электрического отопительного оборудования. Пожарных вызвали около 6:30. Тушили огонь больше часа, площадь пожара составила 80 кв. метров. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю, в огне погиб 57-летний хозяин дома.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в ночь на 9 января в Новокубанске горел филиал Федеральной службы исполнения наказаний. В результате были уничтожены от 300 до 500 архивных дел бывших заключенных.