В Армавире произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса
Один человек погиб, среди пострадавших есть ребёнок
Вечером 11 января на автодороге «Кавказ» в Армавире КАМАЗ влетел в автобус. Один из пассажиров автобуса погиб, пять человек получили травмы, в том числе 8-летняя девочка. Оба водителя пострадали. Момент столкновения попал на видео.
«По предварительным данным, мужчина, управляя большегрузом, на регулируемом перекрёстке проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом», — сообщили в Госавтоинспекции края.
В СУ СК России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи выясняют обстоятельства ДТП.
«Кроме того, инициирован вопрос об изъятии из органов МВД материалов по факту дорожно-транспортного происшествия и передаче их в следственные органы СК России по краю. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления», — рассказали в ведомстве.
Напомним, 10 января на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с шестью автомобилями. Есть погибший.