В Армавире произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса

Один человек погиб, среди пострадавших есть ребёнок

Вечером 11 января на автодороге «Кавказ» в Армавире КАМАЗ влетел в автобус. Один из пассажиров автобуса погиб, пять человек получили травмы, в том числе 8-летняя девочка. Оба водителя пострадали. Момент столкновения попал на видео.

«По предварительным данным, мужчина, управляя большегрузом, на регулируемом перекрёстке проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом», — сообщили в Госавтоинспекции края.