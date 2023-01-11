В морвокзале Хосты незаконно продают апартаменты. Мэрия Сочи обратилась в прокуратуру

Объявление появилось на одном из сайтов. Апартаменты на первой береговой линии, расположенные на втором этаже, площадью 20,8 кв. метров продают за 9 млн 300 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, участок имеет вид разрешённого использования «Водный транспорт» и не предназначен для строительства жилых помещений, разрешение на реконструкцию здания не выдавалось. Информацию о незаконной продаже апартаментов городская администрация передала в прокуратуру.

Всего по итогам 2022 года выявлено более 670 объектов самовольного строительства, материалы по которым переданы в прокуратуру. Мониторинг объявлений выявил более 100 ссылок по продажу квартир в незаконный объектах.

Как писали Юга.ру, в Сочи без разрешения снесли памятник архитектуры, которому было 119 лет.

Кроме того, на курорте хотят через суд снести комплекс-самострой «Театральный».