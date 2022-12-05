В Сочи без разрешения снесли памятник архитектуры. Зданию было 119 лет

Отель «Теремок» в Сочи закрыли на реконструкцию и снесли. Мэрия города подала в суд

В Сочи на улице Депутатской, 10 без разрешения снесли отель «Теремок», сообщил телеграм-канал Kub Mash. Здание являлось памятником архитектуры и было построено в 1903 году.

Изначально здесь располагалась дача В.К. Покровского. Краевед Кирилл Гордон писал, что двухэтажную дачу строили в китайском стиле с большими навесами крыши. Во времена Великой Отечественной в помещении работал госпиталь, а затем оно стало корпусом гостиницы «Москва».

Последние несколько лет здание было отелем «Теремок». По данным Kub Mash, его сотрудников уволили в ноябре и закрыли якобы на реконструкцию. После этого дом снесли. Одна из сотрудниц отеля рассказала, что никто не знал об охранном статусе памятника.

При этом на главной странице сайта «Теремка» написано, что отель «расположен в небольшом историческом здании».

В Муниципальном центре управления Сочи сообщили, что администрация города не выдавала разрешение на снос здания. Все работы на объекте остановили. Краевое управление охраны культурного наследия направило в суд иск.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи оползень снес автобусную остановку, построенную в 1960-х года по проекту Зураба Церетели.