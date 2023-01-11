«Житейская ситуация». Жители Знаменского замерзают из-за постоянных перебоев с электричеством

Они рассказали, что трое суток находились без электричества и не могли отапливать дома. Глава поселка назвал происходящее враньем

Жители краснодарского поселка Знаменский записали видеообращение к региональным властям из-за постоянных проблем с электричеством. Ролик распространили в социальных сетях. По словам жителей, проблема длится уже три года. Ситуация осложняется с наступлением холодов. У большинства жителей установлены электрические котлы, которые не работают при отключениях. «Третий день электроэнергию подают с перебоями. В техслужбах, до которых мы пытаемся дозвониться, нам дают противоречивую информацию. Одни говорят: «У вас авария», другие говорят: «У вас перегруз», третьи отсылают нас по другим инстанциям, до которых мы не можем дозвониться. Председатель бездействует. На все наши вопросы отвечает шаблонно и говорит, что не имеет к этому отношения. Мы хотим добиться правды. Третий год подряд как только наступает холодное время года, начинаются отключения. Люди сидят с детьми, пожилыми родителями и никому нет дела до нас», — сказал на видео житель поселка.

Жительница поселка Ирина рассказала журналисту Юга.ру, что первое отключение произошло вечером 8 января. В ту ночь температура на улице опустилась до -12 градусов. Свет дали спустя несколько часов, но всего на один час. После этого началось веерное отключение. На следующий день ситуация не изменилась, а 10 января жителям сообщили о плановых работах. Электричества не было с 10:00 до 17:00. После этого его включили и в 19:00 отключили снова. Затем началась веерная подача. «Слабое напряжение было с 30 декабря. Выбивало пробки периодически у нас дома, хотя линию не перегружали приборами. 2 января у нас сдался холодильник, перестал холодить. Скорее всего из-за напряжения. Все службы которые обзванивали отнекиваются и спихивают все на председателя. Председатель внятных ответов не дает», — сказала Ирина. Другая жительница Знаменского — Людмила, добавила, что зимой электричества может не быть по четверо суток. Проводить газ возможности нет — разрешение на подключение к трубе стоит 150 тыс. рублей.