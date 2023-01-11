«Житейская ситуация». Жители Знаменского замерзают из-за постоянных перебоев с электричеством
Они рассказали, что трое суток находились без электричества и не могли отапливать дома. Глава поселка назвал происходящее враньем
Жители краснодарского поселка Знаменский записали видеообращение к региональным властям из-за постоянных проблем с электричеством. Ролик распространили в социальных сетях.
По словам жителей, проблема длится уже три года. Ситуация осложняется с наступлением холодов. У большинства жителей установлены электрические котлы, которые не работают при отключениях.
«Третий день электроэнергию подают с перебоями. В техслужбах, до которых мы пытаемся дозвониться, нам дают противоречивую информацию. Одни говорят: «У вас авария», другие говорят: «У вас перегруз», третьи отсылают нас по другим инстанциям, до которых мы не можем дозвониться. Председатель бездействует. На все наши вопросы отвечает шаблонно и говорит, что не имеет к этому отношения. Мы хотим добиться правды. Третий год подряд как только наступает холодное время года, начинаются отключения. Люди сидят с детьми, пожилыми родителями и никому нет дела до нас», — сказал на видео житель поселка.
Жительница поселка Ирина рассказала журналисту Юга.ру, что первое отключение произошло вечером 8 января. В ту ночь температура на улице опустилась до -12 градусов. Свет дали спустя несколько часов, но всего на один час. После этого началось веерное отключение.
На следующий день ситуация не изменилась, а 10 января жителям сообщили о плановых работах. Электричества не было с 10:00 до 17:00. После этого его включили и в 19:00 отключили снова. Затем началась веерная подача.
«Слабое напряжение было с 30 декабря. Выбивало пробки периодически у нас дома, хотя линию не перегружали приборами. 2 января у нас сдался холодильник, перестал холодить. Скорее всего из-за напряжения. Все службы которые обзванивали отнекиваются и спихивают все на председателя. Председатель внятных ответов не дает», — сказала Ирина.
Другая жительница Знаменского — Людмила, добавила, что зимой электричества может не быть по четверо суток. Проводить газ возможности нет — разрешение на подключение к трубе стоит 150 тыс. рублей.
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«Два года подряд жители нашего посёлка в дни отключения света собираются возле управляющей компании и записывают обращения, нас никто не слышит ! Все составленные письма, которые были коллективно написаны и отправлены в соответствующие органы не дают нам положительных результатов , получаем отписки! Мы все на грани», — сказала Людмила.
Председатель Знаменского Александр Ухов назвал происходящее «житейской ситуацией» и сказал, что «все ломается и выходит из строя, вечного ничего нет». По его словам, электричество в поселке включили уже давно, а местные жители врут.
«Кто вам сказал, что света нет? Вот вы сейчас говорите, вводите в заблуждение какого-то другого еще человека. Свет уже давно есть в поселке, все нормально, мониторят электрики ежечасно, пока все в норме. Что за бред, что четыре дня не было света? Откуда у вас такая информация? Жители привирают, отключения были 3-4 часа», — сказал председатель в разговоре с журналистом.
По данным администрации Пашковского сельского округа, отключения электричества в Знаменском происходят из-за нехватки мощностей имеющихся подстанций. В 2022 году мощности увеличили, но этого все равно не хватает. В мэрии добавили, что 10 января на потребительских подстанциях заменили оборудование и снова запитали дома. Но жители поселка сказали, что в некоторых домах электричества снова нет.
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