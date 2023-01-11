В Краснодаре жители дома на улице Артюшкова, 5 пожаловались на проблемы с горячей водой и отоплением

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жители говорят о бездействии УК «Репино». Накануне в одном из домов компании сорвался лифт

Надежда рассказала в телеграм-канале «Туподар Краснодар», что проблемы появились 7 января. Сначала в УК жителям говорили об аварии на теплосетях. Когда её устранили, то горячая вода в кранах всё равно не дотягивала до норматива — всего 34° С при необходимых 50° С.

«Температура воздуха в угловой комнате +20,1° С. Представители УК разводят руками, принимают заявки и говорят, что котельная не даёт тепла.
При этом есть возможность переключить дом на другую «теплую» котельную, которая обслуживала наш дом прошлой зимой, но сотрудники УК ничего не предпринимают, предлагают нам, жильцам, обращаться к начальству», — сообщила Надежда.

По словам другой жительницы этого дома Марии, проблемы начались вечером 8 января. По её словам, минимальная температура в квартирах поддерживается с помощью обогревателей и сплит-систем. Она добавила, что вечером 10 января в аварийной службе УК «Репино» отказались принимать обращение, сославшись на отсутствие давления и уже зафиксированные многочисленные жалобЫ.

«В саму УК звоним с понедельника, они сочувствуют, говорят одеваться теплее, «отапливать квартиру духовкой», — подытожила Мария, добавив, что аналогичная ситуация сложилась и в доме по улице Артюшкова, 3.

Юга.ру обратились с вопросами к УК и ждут ответа.

Ранее Юга.ру писали о происшествии в многоэтажке на улице Зиповской, 34, где оборвался трос лифта, в котором находилась девушка. Как оказалось, домом управляет всё то же ООО «Репино». По факту случившегося организовали проверку. Согласно её результатам, УК допустила нарушения постановления Госстроя РФ N170 — пассажирский и грузовой лифты находятся в нерабочем состоянии.

В июле 2022 года при освидетельствовании лифтов в этом доме выявили ряд дефектов, которые УК не исправила. Управление по жилищным вопросам выдало предписание управляющей компании для устранения нарушений. Кроме того, материалы проверки направили в государственную жилищную инспекцию для привлечения должностного и юридического лица ООО «Репино» к административной ответственности.

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