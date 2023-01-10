Стоимость посуточной аренды квартиры в Сочи выросла почти вдвое

Краснодарский край вошёл в топ-5 популярных регионов России для аренды жилья зимой

Аналитический центр Домклик и сервис «Суточно.ру» назвали топ-10 самых популярных регионов России для аренды жилья в зимние месяцы и рассказали, как изменились цены с 2021 по 2022 годы. Для исследования компании проанализировали объявления о сдаче однокомнатных квартир в аренду — долгосрочно и посуточно.

Наиболее востребованные зимой направления Домклик определил по уже реализованным (закрытым) объявлениям о сдаче жилья в долгосрочную аренду с декабря 2021 года по февраль 2022 года. В топ-10 регионов по числу объявлений вошли: Москва (16,1% объявлений от общего количества в стране);

Санкт-Петербург (10%);

Новосибирская область (5,8%);

Краснодарский край (5,3%);

Тюменская область (4,4%);

Республика Татарстан (4,1%);

Саратовская (3,2%), Московская (2,8%), Вологодская (2,7%) и Самарская (2,6%) области.

Средняя стоимость долгосрочной аренды стандартной 1-комнатной квартиры (37 кв. метров) в Краснодарском крае в декабре 2022 года достигла 17 900 рублей. Прирост за 2022 год (с января 2022 года) — 3,9%.

Аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» выяснили, сколько стоит посуточная аренда в популярных туристических городах этой зимой и как изменились цены с 2021 по 2022 год. В десятку самых востребованных городов России и ближнего зарубежья для посуточной аренды в зимний сезон вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Минск, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Шерегеш.

В Москве средняя стоимость аренды этой зимой составляет 4500 рублей за сутки (+22%), в Санкт-Петербурге — 3500 рублей (+30%), в Казани — 4200 рублей (+45%), в Калининграде — 2900 рублей (+32%), в Минске — 5700 рублей, (+46%). В Сочи средняя стоимость посуточной аренды квартиры в текущий зимний сезон выросла на 48% до 4000 рублей.

«Лидерство Краснодарского края в рейтинге востребованных зимой направлений объяснить несложно. Кубань входит в число экономических центров России. Краснодарский край — один из самых популярных курортно-туристических регионов страны. В текущий зимний сезон в край приедут около 2,5 млн туристов. Ожидается дополнительный приток арендаторов квартир. Вместе с этим растут цены на арендное жилье. Добавлю, что партнерами Краснодарского отделения Сбербанка являются более 500 агентств недвижимости Кубани — все они зарегистрированы в Домклик. Благодаря этому жители и гости края могут подобрать квартиру быстро и на выгодных условиях», — отметила управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.