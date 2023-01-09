В Краснодаре отключили отопление в ЖК на улице Лавочкина. Поставщик тепла объяснил, в чем проблема

В Краснодаре жители ЖК на улице Лавочкина остались без отопления и горячей воды. В соцсетях написали, что отключение произошло 8 января. Люди звонили в аварийные службы и управляющую компанию, но, по их словам, это не дало результата.

В чате жильцов написали, что изначально сообщалось об отключении горячего водоснабжения из-за аварии на сетях АТЭК. Затем жильцы выяснили, что аварии не было и проблемы связаны с управляющей компанией.

«Из-за того что сотрудники УК вчера отдыхали и не направили вовремя (8.01) показатели в АТЭК, что нам не поступает услуга в должном объеме, АТЭК рассмотрит сегодняшнюю (!) заявку до 18.00. В ЕДДС мне сообщили, что это вина УК Восток!», — написали в чате.

Днем 9 января некоторые жильцы написали, что в их квартирах снова заработало отопление и пошла горячая вода. Но некоторые люди продолжают жаловаться на отсутствие тепла.

В пресс-службе «Краснодартеплоэнерго» рассказали Юга.ру, что жильцы домов на улице Лавочкина остались без отопления из-за проблем на улице Сормовской, 214 и 216.

«Из-за минусовых температур в этих домах немного снизилась циркуляция и сотрудники управляющей компании домов на Сормовской самостоятельно прикрыли в колодце задвижку в направлении Лавочкина», — объяснили в пресс-службе.

В тот же день тепловики открыли задвижку и заварили люки. Также в компании отметили, что в некоторые квартиры тепло может не поступать из-за образования воздушных пробок во внутридомовых сетях.

«Такие ситуации бывают и в других районах города. Управляющие компании без согласования с тепловиками идут в колодец и регулируют на свое усмотрение оборудование, нарушая установленные нормативы», — добавили в пресс-службе.

Как писали Юга.ру, 31 декабря в Краснодаре отключили отопление в ЖК «Панорама». Причиной стала крупная поломка. Ранее прокуратура привлекла к ответственности руководителя «Краснодартеплосети» за отключение тепла в нескольких районах, в том числе — в домах на улицах Котлярова, Карякина и Байбакова.