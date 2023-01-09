В Апшеронском районе во время пожара в жилом доме погиб ребенок
В Хадыженске во время пожара погиб ребенок, прокуратура начала проверку
Пожар произошел 8 января около 13:00. На месте работали два расчета пожарно-спасательной части Хадыженска. После тушения огня спасатели обнаружили тело 8-летнего ребенка.
В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что районное ведомство начало проверку. Сотрудники оценят условия жизни и воспитания погибшего, а также работу органов опеки. По результатам примут решение о принятии мер реагирования.
Как писали Юга.ру, в конце декабря в Хостинском районе Сочи произошел взрыв в жилом доме. Внутри в момент взрыва находилась женщина, её доставили в больницу.
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