200 тыс. туристов посетили Сочи за новогодние каникулы

Около 200 тыс. человек отдохнули в Сочи в новогодние каникулы

Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава курорта Алексей Копайгородский. Он считает, что зимний сезон обещает быть успешным.

По словам мэра, в 2022 году в Сочи обновили максимальный за 100 лет показатель турпотока, приняв 7,2 млн гостей. Турпоток вырос на 4%, в городской бюджет санаторно-курортная отрасль перечислила более 1,5 млрд рублей. Услуги размещения предоставляли более 2,3 тыс. объектов, в том числе 60 санаториев и 174 крупных гостиничных комплекса, что на 3% больше прошлого года.

К началу летнего сезона в городе появятся единые инфоцентры, в которых можно будет узнать о туристических возможностях Сочи. Также власти города продолжат развитие санаторно-курортной инфраструктуры.

Как писали Юга.ру, 6 января из-за обильного снегопада на всех горнолыжных курортах Сочи ограничили катания на склонах.