Скрининг младенцев на СМА запустили в Краснодарском крае. Как он проходит и что будет с этими детьми дальше?
Спросили, как работает скрининг на СМА, сколько детей с диагнозом уже нашли и обеспечат ли их самым дорогим в мире лекарством
Зачем нужен скрининг новорождённых?
Весной Краснодарский край присоединился к пилотному скринингу новорождённых детей на СМА.
Скрининг позволяет обнаружить диагноз раньше, чем появятся симптомы болезни, а значит — раньше начать лечить ребёнка, объяснили в минздраве Краснодарского края. Сейчас детей в первые дни жизни проверяют на пять наследственных болезней обмена: муковисцидоз, фенилкетонурию, галактоземию, гипотериоз, врожденную дисфункцию надпочечников. Пилотный скрининг выявляет также СМА и первичные иммунодефициты.
«Это круто, потому что поймать и начать лечить малышей на предсимптоматической стадии заболевания — это дать возможность развиваться в пределах возрастных норм развития здоровых детей», — подчеркнула учредительница и директор фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко.
Им нужна помощь прямо сейчас:
Пилотный скрининг запустили Медико-генетический научный центр имени Бочкова (МГНЦ), компания «Новартис» (производитель препарата «Золгенсма») и российская фармацевтическая компания «Скопинфарм». В октябре 2021 года его начали в Санкт-Петербурге, а 22 апреля 2022 года к проекту присоединились Краснодарский край, Северная Осетия — Алания, Рязанская и Владимирская области. Летом к ним добавили Оренбургскую и Свердловскую области. За два месяца в шести регионах обследовали более 50 тыс. детей и поставили диагноз десятерым младенцам. Шесть из них родились на Кубани. О результатах сообщил МГНЦ.
В центре рассказали, что во время пилотной программы хотят обследовать 200 тыс. детей, а уже в 2023 году расширить скрининг до 36 заболеваний в каждом регионе России.
Что такое СМА?
Спинальная мышечная атрофия (СМА) — редкое генетическое заболевание, из-за которого у больного нарушается выработка белка. Из-за этого постепенно отмирают мышцы, искривляется позвоночник и появляются проблемы с дыханием. СМА бывает нескольких типов, они отличаются тяжестью и возрастом появления первых симптомов. Без дорогого лечения болезнь приводит даже к смерти.
Как проходит скрининг на СМА и что потом?
В мире есть всего три лекарства от СМА: «Спинраза», «Рисдиплам» и «Золгенсма». Первые два необходимо принимать в течение всей жизни, а «Золгенсму» — всего один раз, но и у него много противопоказаний: возраст, вес, состояние пациента.
В Краевой клинической больнице №1 имени профессора С. В. Очаповского Краснодарского края (ККБ № 1) и «Круге добра» рассказали, как выглядит путь новорождённого от обследования до получения лекарства:
- В Краснодарском крае забор анализов для исследования проводит ККБ № 1. Кровь раз в неделю передают в МГНЦ. Тестируют абсолютно всех новорождённых, пояснили в краевой больнице. Для этого берут каплю крови из пятки малыша.
- Если анализ на СМА положительный, центр запрашивает ещё один образец крови — его передают в течение суток. В МГНЦ выявляют мутации гена SMN1, которые приводят к СМА, и определяют количество копий гена SMN2, что крайне важно для выбора терапии.
- Когда диагноз подтверждают, пациент встаёт на учёт в кабинет наблюдения за детьми с нервно-мышечными заболеваниями Детской краевой клинической больницы Краснодарского края. Там невролог назначает лечение.
- После постановки диагноза родитель или законный представитель ребёнка должен подать заявление на помощь от фонда «Круг добра» через Госуслуги.
- Региональный минздрав оформляет заявку в фонд, а «Круг добра» напоминает о ней, если регион затягивает сроки.
- Когда заявка поступает в государственный фонд, там проверяют, все ли документы предоставлены и правильно ли они заполнены. Заявку могут вернуть в регион, чтобы устранить ошибки.
- Корректную заявку независимо друг от друга рассматривают два эксперта фонда — в «Круге добра» их называют «ведущими специалистами России по орфанным заболеваниям». Они должны подтвердить, что препарат и дозировки назначены верно, или уточнить их.
- Еженедельно экспертный совет «Круга добра» рассматривает поступившие заявки, одобряет их или отказывает.
- Зарегистрированные препараты закупает Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. В июле «Золгенсма» завершила регистрацию, и теперь в России есть все препараты от СМА. До введения в гражданский оборот редкие препараты закупали за счёт «Круга добра».
- Поставщик привозит препарат. «Золгенсму» доставляют в течение 25 дней, но в фонде отмечают, что по факту это занимает меньше времени. «Спинразу» и «Рисдиплам» нужно ждать дольше, однако фонд перераспределяет эти лекарства от других пациентов, а потом пополняет запасы.
Какие есть проблемы с получением лекарства?
До того, как государство обязалось обеспечивать детей с орфанными заболеваниями дорогими лекарствами, купить их было почти невозможно. Те, кому врачебный консилиум отказывает в назначении лекарства, собирают деньги самостоятельно. Например, стоимость «Золгенсмы» для российских фондов составляет 121 млн рублей, на «Спинразу» в первый год лечения необходимо потратить более 30 млн рублей (а потом — в два раза меньше, но до конца жизни), лечение «Рисдипламом» обходится дороже 19 млн рублей ежегодно.
Юга.ру уже писали, как семьи детей со СМА в Краснодарском крае добиваются лечения препаратом «Золгенсма» и почему родители открывают многомиллионные сборы именно на это лекарство: после совершеннолетия получать бесплатную терапию от государства очень сложно. Так, купить заветную ампулу Илье Худобе помог рэпер Моргенштерн*. А подросток Катя Мисько задавалась вопросом: «Я умру, когда мне исполнится 18 лет?». Марку Угрехелидзе и Вове Сологубу несколько раз отказывали в смене лечения на «Золгенсму», в итоге малыши получили её и идут на поправку. Сейчас им бы снова отказали — после окончательной регистрации «Золгенсмы» в России её могут назначать только детям до двух лет и весом менее 13,5 кг.
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Журналистка Юга.ру Яра Гуляева спросила у «Круга добра», отдают ли врачи предпочтение «Золгенсме» для младенцев при отсутствии противопоказаний, раз критерии применения препарата так ограничены.
«Практически все нововыявленные пациенты получают именно «Золгенсма». С августа прошлого года, когда был заключён договор с «Новартис», экспертный совет фонда всего одобрил 79 заявок на «Золгенсма», из них 58 в 2022 году. 17 пациентам сменили терапию с других препаратов. Фонд по назначению врачей обеспечил/обеспечивает около тысячи детей со СМА одним из трёх препаратов, у всех есть свои ограничения и противопоказания», — ответили в «Круге добра».
Также фонд пояснил, что там уже одобрили заявки трёх пациентов из Краснодарского края на лечение «Золгенсмой». Диагноз им поставили именно в рамках неонатального скрининга. Кроме того, регион оформляет ещё семь заявок на лечение детей 2022 года рождения. Какое лекарство им назначили, в «Круге добра» пока не знают.
*Минюст признал Алишера Моргенштерна физлицом-иноагентом 6 мая 2022 года.