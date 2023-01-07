12 января жители Краснодарского края смогут задать вопросы губернатору на «Прямой линии»

Обращения к губернатору Кубани собирают уже сейчас

12 января Вениамин Кондратьев ответит на вопросы жителей Краснодарского края в прямом эфире.

Сбор обращений объявили 5 января. За несколько дней администрация получила более 1,5 тыс. сообщений в телеграме, по телефону и на сайте Госуслуг. Их всё ещё принимают.

Самые популярные запросы связаны с:

ЖКХ (41%);

транспортом и дорожным хозяйством (14%);

социальным обеспечением (10%);

строительством и архитектурой (6%).

Больше всего вопросов оставили краснодарцы, за ними идут сочинцы, жители Туапсинского района, Анапы, Армавира и Новороссийска.