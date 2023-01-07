12 января жители Краснодарского края смогут задать вопросы губернатору на «Прямой линии»

Краснодарский край

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  • Вениамин Кондратьев © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Вениамин Кондратьев © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Обращения к губернатору Кубани собирают уже сейчас

12 января Вениамин Кондратьев ответит на вопросы жителей Краснодарского края в прямом эфире. 

Сбор обращений объявили 5 января. За несколько дней администрация получила более 1,5 тыс. сообщений в телеграме, по телефону и на сайте Госуслуг. Их всё ещё принимают. 

Самые популярные запросы связаны с:

  • ЖКХ (41%);
  • транспортом и дорожным хозяйством (14%);
  • социальным обеспечением (10%);
  • строительством и архитектурой (6%). 

Больше всего вопросов оставили краснодарцы, за ними идут сочинцы, жители Туапсинского района, Анапы, Армавира и Новороссийска.

Жалуйтесь онлайн, пожалуйста:

Ответить письменно обещают на все, даже если в эфир они не войдут.

Трансляцию «Прямой линии» покажут на канале «Кубань 24» и в официальном аккаунте Краснодарского края «ВКонтакте».

Одним из вопросов, которые интересовали краснодарцев, уже занимаются: достраивают проблемный жилой комплекс «На Магистральной». 

Вениамин Кондратьев Жилье ЖКХ Строительство Чиновники

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