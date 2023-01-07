12 января жители Краснодарского края смогут задать вопросы губернатору на «Прямой линии»
Обращения к губернатору Кубани собирают уже сейчас
12 января Вениамин Кондратьев ответит на вопросы жителей Краснодарского края в прямом эфире.
Сбор обращений объявили 5 января. За несколько дней администрация получила более 1,5 тыс. сообщений в телеграме, по телефону и на сайте Госуслуг. Их всё ещё принимают.
Самые популярные запросы связаны с:
- ЖКХ (41%);
- транспортом и дорожным хозяйством (14%);
- социальным обеспечением (10%);
- строительством и архитектурой (6%).
Больше всего вопросов оставили краснодарцы, за ними идут сочинцы, жители Туапсинского района, Анапы, Армавира и Новороссийска.
Жалуйтесь онлайн, пожалуйста:
Ответить письменно обещают на все, даже если в эфир они не войдут.
Трансляцию «Прямой линии» покажут на канале «Кубань 24» и в официальном аккаунте Краснодарского края «ВКонтакте».
Одним из вопросов, которые интересовали краснодарцев, уже занимаются: достраивают проблемный жилой комплекс «На Магистральной».