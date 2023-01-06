В Крыму рассчитывают возродить Ялтинскую киностудию, открыть на ней большой кинофестивальный центр

Крым, Вся Россия

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  • © Евгений Мельченко, ЮГА.ру
    © Евгений Мельченко, ЮГА.ру

Власти Крыма хотят организовать центр кинофестивальной и кинообразовательной деятельности в Ялте

Глава республики Сергей Аксенов сообщил в интервью ТАСС, что планирует возродить кинопроизводство в Крыму. В планах, организовать большой центр кинофестивальной и кинообразовательной деятельности, а также открыть колледж для подготовки молодых кадров киноотрасли на площадке Ялтинской киностудии. Пока никаких сроков Аксенов не назвал. Проект только разрабатывают.

«На Ялтинской киностудии есть съемочные павильоны, бассейн для морских съемок, костюмерный цех. Сейчас на киностудии проходит более 45 творческих мероприятий в год, функционирует кинотеатр под открытым небом. Проводятся кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы, ведется работа по кинопросвещению для школьников и студентов. Но о полноценном запуске кинопроизводства можно будет говорить только после проведения восстановительных работ», — рассказал Аксенов.

 В советское время в Крыму сняли более 400 фильмов. Среди них такие как, «Кавказская пленница», «Три плюс два», «Человек-амфибия». Киностудию в Ялте основал в 1917 году известный российский кинематографист Александр Ханжонков.

Ранее Юга.ру писали, что в Туапсинском районе снимают фильм с Александрой Бортич и Павлом Майковым. Село Агой выбрали для съемок фильма «Танцуй, Селедка».

Кино Крым Образование Ялта

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В Крыму рассчитывают возродить Ялтинскую киностудию, открыть на ней большой кинофестивальный центр
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