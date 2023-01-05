В лобовом ДТП в Краснодарском крае пострадали 4 человека.В том числе — дети

В Кавказском районе столкнулись два легковых автомобиля, пострадавших доставили в больницу

ДТП произошло на федеральной трассе Кавказ 4 января около 17:10. В Госавтоинспекции района сообщили, что 52-летняя женщина за рулем «Тойоты» выехала на встречную полосу и столкнулась с легковым автомобилем ВАЗ.

В результате пострадали 39-летний водитель отечественной легковушки и его пассажиры — 39-летняя женщина и дети 8 и 12 лет. Всех доставили в больницу Кропоткина. Обстоятельства и причины аварии выясняют.

Как писали Юга.ру, ночью 3 января в районе Кропоткина произошло смертельное ДТП. 19-летний водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кювет.