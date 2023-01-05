Кади и Кобнан войдут в состав ФК «Краснодар»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок,Юга.ру
    © Фото Елены Синеок,Юга.ру

Клуб подпишет контракты с футболистами на 3,5 года

Атакующий полузащитник Кади Боржес из «Карабаха» и форвард словацкого «Железьярне Подбрезова» Мозес Кобнан станут игроками ФК «Краснодар», сообщили в пресс-службе «быков».

Футболисты присоединятся к команде на сборах в Дубае и после прохождения медосмотра с ними подпишут контракты. Они будут действовать до 30 июня 2026 года.

Что известно о новых игроках?

26-летний Кади Боржес начал футбольную карьеру в Бразилии. В 2019 году переехал в Португалию и играл за «Эшторил» и «Вилафранкенсе». Затем в 2021 году перешел в азербайджанский «Карабах». За полтора года игрок забил 28 мячей, в том числе — 4 квалификационных. Также на его счету более 20 результативных передач.

Нигерийский 20-летний футболист Мозес Кобнан начал профессиональную карьеру с чемпионата в Словакии. Он играл на «Середь», провел 9 матчей в первой половине 2022 года, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.  Летом 2022 перешел в «Железьярне Подбрезова». Там он провел 20 матчей и забил 13 голов.

Ранее Юга.ру писали, что главным тренером «Краснодара» стал серб Владимир Ивич. Зарплата специалиста составит 2,3 миллиона евро в год

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