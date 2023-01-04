Следком Дагестана принял дело об убийстве после очередных протестов жителей

Предыстория. Магомеда-Али Султанова убили в селе Каякент 10 ноября. 12 ноября МВД по Дагестану заявило о задержании подозреваемого, добавив, что «беспокойства сельчан о том, что виновный до сих пор не задержан, безосновательны». Но по записи видно, что с Султановым дрались минимум трое. 24 ноября жители Каякента возмущались ходом расследования убийства Султанова. В тот же день омбудсмен Дагестана Джамал Алиев сообщил о встрече с обеспокоенными родителями убитого

2 января родственники убитого вышли на акцию протеста в Каякенте с требованием наказать виновных. «Почему не работаете, не расследуете?» — кричали люди. Как сообщил «Кавказский узел»*, их разогнали правоохранительные органы с применением силы. Судя по видео стихийного митинга, в нем участвовало несколько сотен человек, которые перекрыли трассу «Каспий» (Р-22).