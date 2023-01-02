Погибшая собака, сгоревшие пальмы: последствия кубанских новогодних фейерверков

Несколько происшествий стали следствием неаккуратного обращения с петардами в новогоднюю ночь в Краснодарском крае

В Сочи возле многоквартирного дома на Тургенева, 6, петарда, запущенная из окна одной из квартир, воспламенила несколько пальм. По сообщению телеграм-канала «ЧП Сочи», пришлось вызвать пожарных.

В посёлке Индустриальный собаке разорвало пасть петардой — она умерла во время операции в ветеринарной клинике. Подписчик телеграм-канала «Туподар», поделившийся этой новостью, считает, что собаку намеренно убили хулиганы. Администраторы канала склонны к другой версии: по их мнению, животное само подобрало неразорвавшуюся петарду. Как бы то ни было, собаку очень жаль.

Чудом обошлось без жертв в Анапе: там в новогоднюю ночь женщина снимала на телефон, как некто привязал к сосне упаковку салютов, которые начали стрелять в разные стороны — в том числе в направлении оператора. «Мимо лица в сантиметре пролетело», цитирует «КоммерсантЪ» автора видео.

Пиротехнику первоначально называли причиной пожара, который в новогоднюю ночь уничтожил два автомобиля, припаркованных на улице Туристической в Геленджике. Именно такую версию выдвинул автор видео, опубликованного телеграм-каналом «Краснодар №1 Телетайп».

Однако позже пресс-служба краевого управления МЧС заявила, что предварительной причиной возгорания считается короткое замыкание в одном из автомобилей, после чего пламя перекинулось на соседний автомобиль.

Ещё один пожар, предположительно связанный с использованием пиротехники, произошёл в ночь с 1 на 2 января в Краснодаре — загорелись мусорные баки возле дома на Гаражной, 67. «Причины возгорания будут установлены экспертами в установленные законом сроки», говорят в пресс-службе краевого управления МЧС.