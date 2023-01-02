Погибшая собака, сгоревшие пальмы: последствия кубанских новогодних фейерверков

Краснодарский край

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов видео в телеграм-каналах «Телетайп №1 Краснодар», «Туподар», «ЧП Сочи»
    © Коллаж из скриншотов видео в телеграм-каналах «Телетайп №1 Краснодар», «Туподар», «ЧП Сочи»

Несколько происшествий стали следствием неаккуратного обращения с петардами в новогоднюю ночь в Краснодарском крае

Неправильное использование пиротехники жителями Краснодарского края привело в новогоднюю ночь к нескольким печальным событиям.

В Сочи возле многоквартирного дома на Тургенева, 6, петарда, запущенная из окна одной из квартир, воспламенила несколько пальм. По сообщению телеграм-канала «ЧП Сочи», пришлось вызвать пожарных.

В посёлке Индустриальный собаке разорвало пасть петардой — она умерла во время операции в ветеринарной клинике. Подписчик телеграм-канала «Туподар», поделившийся этой новостью, считает, что собаку намеренно убили хулиганы. Администраторы канала склонны к другой версии: по их мнению, животное само подобрало неразорвавшуюся петарду. Как бы то ни было, собаку очень жаль.

Чудом обошлось без жертв в Анапе: там в новогоднюю ночь женщина снимала на телефон, как некто привязал к сосне упаковку салютов, которые начали стрелять в разные стороны — в том числе в направлении оператора. «Мимо лица в сантиметре пролетело», цитирует «КоммерсантЪ» автора видео.

Пиротехнику первоначально называли причиной пожара, который в новогоднюю ночь уничтожил два автомобиля, припаркованных на улице Туристической в Геленджике. Именно такую версию выдвинул автор видео, опубликованного телеграм-каналом «Краснодар №1 Телетайп».

Однако позже пресс-служба краевого управления МЧС заявила, что предварительной причиной возгорания считается короткое замыкание в одном из автомобилей, после чего пламя перекинулось на соседний автомобиль.

Ещё один пожар, предположительно связанный с использованием пиротехники, произошёл в ночь с 1 на 2 января в Краснодаре — загорелись мусорные баки возле дома на Гаражной, 67. «Причины возгорания будут установлены экспертами в установленные законом сроки», говорят в пресс-службе краевого управления МЧС.

ДОПОЛНЕНО: Камеры наблюдения сняли момент поджога мусора на Гаражной, 67. Лицо поджигателя тоже попало в кадр.

Напомним, что, согласно данным социологического опроса, новогодние фейерверки раздражают не менее 25% жителей Краснодара.

При этом новогоднего настроения не ощущают около половины россиян.

Животные Новый год Пиротехника Пожары

Новости

«Локомотив-Кубань» расторг контракт с легионером
Туристический поезд из Туапсе в Абхазию запустят 3 января
В Нижнебаканской сгорело несколько магазинов
В Сочи такси врезалось в остановку
Погибшая собака, сгоревшие пальмы: последствия кубанских новогодних фейерверков
В Краснодаре покажут иммерсивный спектакль «Айседора и Есенин»

Лента новостей

Что изменится в жизни россиян в новом году?
1 января, 10:02
Что изменится в жизни россиян в новом году?
Что изменится в жизни россиян в новом Рассказываем, какие законы вступили в силу 1 января
Киноафиша-2023
30 декабря, 12:36
Киноафиша-2023
Фильмы, которые идут в кинотеатрах Краснодара на новогодних праздниках
Что посмотреть на новогодних каникулах?
29 декабря, 11:11
Что посмотреть на новогодних каникулах?
Экспресс-тест, который выберет кино за вас

Реклама на сайте