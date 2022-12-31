В 2022 году в центре Краснодара убрали 71 брошенную машину

Всего за 2022 год в Центральном округе Краснодара обнаружили 108 оставленных транспортных средств

Сайт краснодарской администрации сообщил, что последним убранным брошенным автомобилем в этом году стал синий «Запорожец», оставленный у дороги по улице Чехова, 11. Колеса машины были спущены, кузов проржавел.

Сотрудники окружной администрации определили собственника и призвали его к ответственности. Получив уведомление, автолюбитель забрал машину с проезжей части.