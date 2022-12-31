В 2022 году в центре Краснодара убрали 71 брошенную машину
Всего за 2022 год в Центральном округе Краснодара обнаружили 108 оставленных транспортных средств
Сайт краснодарской администрации сообщил, что последним убранным брошенным автомобилем в этом году стал синий «Запорожец», оставленный у дороги по улице Чехова, 11. Колеса машины были спущены, кузов проржавел.
Сотрудники окружной администрации определили собственника и призвали его к ответственности. Получив уведомление, автолюбитель забрал машину с проезжей части.
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Пресс-служба мэрии рассказала, что с начала 2022 года в Центральном округе нашли 108 бесхозяйных транспортных средств. В результате собственники убрали 71 автомобиль с муниципальных территорий, 15 — привели в надлежащее состояние.
Четырех автовладельцец привлекли к административной ответственности за размещение автомобилей на земле города.
Как сообщали Юга.ру, 23 декабря мэрия Краснодара постановила снести 78 самовольных построек — гаражи, павильоны, шлагбаумы и блок-комнаты.