В Свято-Михайло-Архангельский храм в станице Темижбекской провели газ

Храм Архангела Михаила возвели в 1811 году на собранные станичниками средства. Это один из первых храмов на юге России, построенных из кирпича и покрытых железом.

«Газификация Свято-Михайло-Архангельского храма — значимое событие для прихожан. Ранее здание храма отапливалось углем, и резкие перепады температуры делали пребывание в храме некомфортным, а также причиняли вред имуществу. С приходом газа в храме будет всегда тепло и комфортно», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», АО «Газпром газораспределение Краснодар» Геннадий Нараев.