В Свято-Михайло-Архангельский храм в станице Темижбекской провели газ

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  • © Фото предосставлено пресс-службой «Газпром газораспределение Краснодар»
    © Фото предосставлено пресс-службой «Газпром газораспределение Краснодар»

Специалисты АО «Газпром газораспределение Краснодар» провели газ в Свято-Михайло-Архангельский храм в станице Темижбекской Кавказского района

Специалисты провели врезку газопровода низкого давления и запустили отопительные котлы.

Храм Архангела Михаила возвели в 1811 году на собранные станичниками средства. Это один из первых храмов на юге России, построенных из кирпича и покрытых железом.

«Газификация Свято-Михайло-Архангельского храма — значимое событие для прихожан. Ранее здание храма отапливалось углем, и резкие перепады температуры делали пребывание в храме некомфортным, а также причиняли вред имуществу. С приходом газа в храме будет всегда тепло и комфортно», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», АО «Газпром газораспределение Краснодар» Геннадий Нараев.

  • © Фото предосставлено пресс-службой «Газпром газораспределение Краснодар»
    © Фото предосставлено пресс-службой «Газпром газораспределение Краснодар»

Как писали Юга.ру, ранее «Газпром газораспределение Краснодар» газифицировал амбулаторию в станице Бакинской.

Газ Газпром Кавказский район

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