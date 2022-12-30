Краснодарцы сэкономили 600 млн рублей за год, покупая продукты в СберМаркете

Онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет посчитал, сколько клиенты сэкономили времени и денег, что чаще всего покупали и сколько заказов сделали в 2022 году

Общая сумма экономии россиян — 18,7 млрд рублей. 1 млн товаров жители страны купили по цене дешевле, чем в магазине. Москвичам удалось сохранить в своем бюджете с помощью сервиса почти 6 млрд рублей, а петербуржцам — 1,5 млрд рублей за год. Красноярцы, самарцы и новосибирцы заказали товары в 2022 году с выгодой до полумиллиарда рублей. В Ростове-на-Дону, Краснодаре и Екатеринбурге удалось сохранить благодаря скидкам и акциям по 600 млн рублей. А один клиент из Тульской области сэкономил 557 тыс. рублей, делая покупки в СберМаркете.

Пользователи сервиса могут узнать персональную статистику в приложении и на сайте sbermarket.ru.

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Сервис также проанализировал, какие продукты чаще всего заказывали жители страны. По-прежнему любимыми продуктами являются бананы и молоко : в этом году клиенты сервиса купили 5,8 тыс. тонн бананов и 27,6 млн литров молока. Около миллиона раз женщины брали влажный корм Perfect Fit для стерилизованных кошек с курицей , а также включали в более 700 тыс. заказов детский яблочный сок «Сады Придонья» объемом 125 мл. Третьим по популярности продуктом у россиянок является пастеризованное молоко «Простоквашино» 2,5% жирности и объемом 930 мл. Его клали в корзину более 678 тыс. раз.

Мужчины в 2022 году больше всего заказывали безалкогольные напитки . А именно — природную воду Baikal 430 объемом 0,45 литров и негазированную воду «Святой источник» в 1,5-литровой бутылке. Причем в совокупности мужчины заказали более 700 тыс. литров этих напитков. Закрывает тройку лидеров молоко бренда «Домик в деревне» 3,2% жирности и объемом 925 мл. Его мужчины добавляли в заказ почти 300 тыс. раз.

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За 2022 год курьеры СберМаркета доставили в разные города от Калининграда до Петропавловска-Камчатского 300 тыс. тонн товаров. В пятерку лидеров по общему весу доставки вошли Москва и Московская область (почти 180 тыс. тонн), Санкт-Петербург (23 тыс. тонн), Екатеринбург (11 тыс. тонн) и Новосибирск (10 тыс. тонн).