Дешевле, чем в магазине. СберМаркет запустил скидки на самые популярные продукты (+ промокод на первый заказ)

В онлайн-сервисе доставки продуктов СберМаркет появилась категория «Дешевле, чем в магазине». Самые популярные продукты можно заказать с доставкой на дом по цене до 30% дешевле, чем в офлайн-магазине

«Дешевле, чем в магазине» — отдельная категория на сайте и в мобильном приложении СберМаркета. Спецпредложение доступно при заказе из сетей METRO, «Лента», «АШАН», «ВкусВилл» и «Магнит».

В новую категорию включили самые популярные среди клиентов СберМаркета продукты: молоко, сыр, бананы, помидоры, сметану, туалетную бумагу, стиральный порошок и другие товары первой необходимости.

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Так, на огурцы, яблоки и филе куриной грудки действует скидка 30%. Скидки на товары из METRO, «АШАНА», «ВкусВилла» и «Магнита» — 10%, на товары из «Ленты» — 20%.

Акция продлится до 17 июля . Всего клиенты смогут купить порядка 500 наименований товаров по цене ниже, чем на полке магазина.

По промокоду yugaonline можно получить скидку 350 рублей на первый заказ от 1500 рублей до 1 августа 2022 года.

© Скриншот с сайта sbermarket.ru

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«Тренд последних месяцев, который мы отмечаем, — это более рациональный подход наших клиентов к бюджету на покупки. Почти каждый пользователь СберМаркета кладет в корзину акционные товары, а средняя экономия на один заказ составляет 414 рублей. И этот тренд еще долгое время будет драйвить рынок, а мы продолжим помогать клиенту делать выгодные покупки. Акция «Дешевле, чем в магазине» позволит купить продукты и бытовые товары по цене даже ниже, чем если бы клиент сам отправился в магазин. Наш главный посыл: качественно — не значит дорого. В СберМаркете всегда есть разделы со скидками и спецпредложения от ритейлеров, а доля заказов с товарами по акции составляет уже 76%» — отметила вице-президент по маркетингу и продажам в СберМаркете Елена Иванова.

СберМаркет доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое в более чем 160 городах — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Сервис обеспечивает доставку из более 130 торговых сетей, включая федеральные розничные сети METRO, Лента, Ашан, Магнит и О’КЕЙ.​​