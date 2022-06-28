Дешевле, чем в магазине. СберМаркет запустил скидки на самые популярные продукты (+ промокод на первый заказ)
В онлайн-сервисе доставки продуктов СберМаркет появилась категория «Дешевле, чем в магазине». Самые популярные продукты можно заказать с доставкой на дом по цене до 30% дешевле, чем в офлайн-магазине
«Дешевле, чем в магазине» — отдельная категория на сайте и в мобильном приложении СберМаркета. Спецпредложение доступно при заказе из сетей METRO, «Лента», «АШАН», «ВкусВилл» и «Магнит».
В новую категорию включили самые популярные среди клиентов СберМаркета продукты: молоко, сыр, бананы, помидоры, сметану, туалетную бумагу, стиральный порошок и другие товары первой необходимости.
Как я экономлю время, деньги и кое-что еще со «СберМаркетом»:
Так, на огурцы, яблоки и филе куриной грудки действует скидка 30%. Скидки на товары из METRO, «АШАНА», «ВкусВилла» и «Магнита» — 10%, на товары из «Ленты» — 20%.
Акция продлится до 17 июля. Всего клиенты смогут купить порядка 500 наименований товаров по цене ниже, чем на полке магазина.
По промокоду yugaonline можно получить скидку 350 рублей на первый заказ от 1500 рублей до 1 августа 2022 года.
В Краснодар пришел сервис доставки продуктов «СберМаркет»:
«Тренд последних месяцев, который мы отмечаем, — это более рациональный подход наших клиентов к бюджету на покупки. Почти каждый пользователь СберМаркета кладет в корзину акционные товары, а средняя экономия на один заказ составляет 414 рублей. И этот тренд еще долгое время будет драйвить рынок, а мы продолжим помогать клиенту делать выгодные покупки. Акция «Дешевле, чем в магазине» позволит купить продукты и бытовые товары по цене даже ниже, чем если бы клиент сам отправился в магазин. Наш главный посыл: качественно — не значит дорого. В СберМаркете всегда есть разделы со скидками и спецпредложения от ритейлеров, а доля заказов с товарами по акции составляет уже 76%» — отметила вице-президент по маркетингу и продажам в СберМаркете Елена Иванова.
СберМаркет доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое в более чем 160 городах — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Сервис обеспечивает доставку из более 130 торговых сетей, включая федеральные розничные сети METRO, Лента, Ашан, Магнит и О’КЕЙ.
Организатор акции — ООО «Инстамарт Сервис».
Юр адрес: Россия, Москва, муниципальный округ Замоскворечье, ул. Садовническая, дом 9а, этаж 5, помещение I, комната 1.
ОГРН 1187746494980 от 22.05.2018.