В Краснодаре откроется Генконсульство Турции

Генконсульство Турции в 2023 году переедет из Новороссийска в Краснодар

В 2023 году Генеральное консульство Турции переедет из Новороссийска в Краснодар. Об этом в своем телеграме сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов. Генконсул Фырат Байару сказал, что уже закончены все процедуры согласования здания для размещения, сейчас в нем идет ремонт.

Распоряжение о переводе консульства из Новороссийска в Краснодар подписал еще в 2017 году бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Сроки переезда не уточнялись.

Консульство решает гражданские вопросы. Через него можно получить загранпаспорт, визу, зарегистрировать брак и рождение ребенка. Также там можно продлить водительские права, получить гражданство и воспользоваться услугами нотариуса.

Ранее Юга.ру писали, что турецкие бизнесмены заинтересовались проектами горнолыжного курорта «Лагонаки» и индустриального парка в Адыгее.